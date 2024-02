Taxas em ciclo descendente?

Partilhar artigo



O juro é o preço que o banco paga ao cliente por um depósito, mas será outro juro aquele que exige quando concede um empréstimo. Com efeito, não existe "uma" única taxa de juro, mas uma grande variedade, embora se encontrem relacionadas. Entre outras, há as taxas diretoras dos bancos centrais, como as fixadas pelo Banco Central Europeu (BCE) e Reserva Federal norte-americana.



A taxa do BCE influencia muito diretamente as chamadas ...