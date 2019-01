BPI: Greve dos estivadores deverá penalizar papeleiras

A greve anunciada pelos estivadores para o primeiro semestre do ano terá impacto em empresas exportadoras, como é o caso das papeleiras Altri, Navigator e Semapa, apontam os analistas do BPI.





De acordo com a nota de investimento publicada esta quinta-feira, 3 de janeiro, "se a greve for confirmada, deverá implicar custos logísticos mais elevados, em particular para aquelas empresas com exposição aos mercados internacionais", nomeadamente as papeleiras. As estimativas do BPI apontam para custos na ordem dos 8% no caso da Altri e de 5% no caso da Navigator, empresas nas quais o transporte marítimo pesa cerca de 30% e 40% nas respetivas atividades.





Os estivadores lançaram um aviso de greve, para um período de seis meses com início a 16 de janeiro, e que abarcará os portos de Lisboa, Setúbal, Sines, Figueira da Foz, Leixões, Caniçal (na Madeira) Ponta Delgada e Praia da Vitória (nos Açores).