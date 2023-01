IMF – Economia dos EUA criou mais empregos do que esperado

| PMIs do Reino Unido recuam, mas Eur/Gbp segue estável abaixo dos £0,8850



A libra iniciou o ano de forma relativamente estável, ligeiramente abaixo das £0,8850, enquanto são divulgados indicadores da atividade setorial do Reino Unido de finais de 2022. Assim, a indústria britânica relatou que se verificou em dezembro uma das suas quedas de atividade mais acentuadas desde a recessão de 2008-09, à medida que as novas encomendas caíam abruptamente e as empresas cortavam postos de trabalho, segundo um inquérito mensal da S&P Global. O PMI referente caiu para 45,3 pontos em dezembro, de 46,5 em novembro, sendo o valor mais baixo desde maio de 2009 (com exceção de dois meses isolados no início da pandemia da Covid-19 em 2020). Por sua vez, foi divulgado que o setor terciário britânico terminou o ano de 2022 pressionado, com as novas encomendas em queda e as contratações congeladas durante dezembro. A informação foi obtida através do PMI da S&P Global, que foi revisto em baixa de 50,0 para 49,9 pontos em dezembro, entrando assim em território de contração (ainda que ligeira). Embora tenha marcado uma melhoria em relação à leitura de novembro de 48,8, os novos negócios contraíram pelo segundo mês consecutivo e o índice de emprego do inquérito caiu para o seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021.





Em termos técnicos, podemos observar que o Eur/Gbp tem se apresentado estável, ao ter encontrado uma resistência nas £0,8850. Apos falhar consecutivamente nos testes a tal resistência, espera-se que, no curto prazo, eventualmente o par tenha sucesso e utilize esta resistência como um novo suporte, impulsionando o par a atingir novos máximos.



| Economia dos EUA criou mais empregos do que o esperado



A economia dos EUA criou mais postos de trabalho do que o esperado em dezembro, fazendo com que a taxa de desemprego recuasse para um mínimo pré-pandémico de 3,5%. Os Nonfarm Payrolls fixaram-se em 223 mil no último mês de 2022, acima dos cerca de 200 mil esperados. No entanto, os membros da Fed poderão retirar algum "consolo" dos ganhos salariais moderados. O salário médio cresceu apenas 0,3%, após um incremento de 0,4% no mês anterior. O mercado de trabalho tem permanecido forte, apesar de a Fed ter embarcado em março último na sua mais rápida subida das taxas de juro desde a década de 1980. No entanto, a resiliência da economia aumenta o risco de o Fed poder subir a sua taxa de juro alvo acima do pico de 5,1% que a Fed projetou no mês passado e mantê-la lá durante algum tempo. Na Europa, menção para os dados preliminares para a inflação da Zona Euro, que apontam para que a subida dos preços tenha abrandado de 10,1% em novembro para 9,2% em dezembro. Contudo, a inflação subjacente subiu de 6,6% para 6,9$.



A nível técnico, nos últimos tempos, o Eur/Usd tem se apresentado estável em torno dos $1,06. É de mencionar que se espera que nos próximos tempos o par valorize, levando eventualmente a um teste à resistência presente nos $1,08, estando o par sempre apoiado pelo suporte apresentado nos $1,034.



| Petróleo falhou teste aos $80/barril



Na semana passada, os preços do crude recuaram bastante ter falhado o teste à resistência dos $80/barril, tendo, entretanto, recuperado ligeiramente. É preciso mencionar que os preços do crude beneficiaram dos dados de emprego dos EUA, que saíram acima do esperado, e por um ligeiro enfraquecimento do dólar que poderá aumentar a procura por petróleo, visto o mesmo se tornar mais barato para investidores detentores de outras moedas.



A nível técnico, na última semana, o crude realizou um teste à resistência nos $80. No entanto, o "ouro negro" falhou tal teste, tendo desde então recuado para níveis abaixo dos $75. Espera-se que, no curto prazo, a mercadoria realize um novo teste a tal nível, sendo que, caso seja bem sucedido, o crude poderá inverter sua tendência de bearish para bullish.



| Ouro com tendência bullish



O ouro continua a valorizar, apresentando uma tendência bullish acima do nível dos $1800/onça. Nos últimos tempos, a valorização do ouro foi apoiado por um ligeiro enfraquecimento do dólar e pelos dados de emprego dos EUA, tendo estes criado expectativas sobre uma política da Fed mais branda, levado ainda a uma queda dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA



Na semana passada, o ouro apresentou-se uma valorização, após ter superado o teste à resistência dos $1 800 por onça. No curto prazo, o metal precioso deverá dar continuidade aos ganhos apresentados, sendo apoiado pelo suporte criado ao ter ultrapassado a resistência supramencionada.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.