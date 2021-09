IMF – Fed sinaliza tapering a partir de novembro

| Noruega subiu taxas e sinaliza outro incremento para dezembro

O Banco Central da Noruega subiu a sua taxa de juro diretora para 0,25% dos mínimos históricos de 0%, sinalizando que espera realizar outra subida em dezembro. O Comité de política monetária afirmou que a sua previsão de mais quatro subidas até ao final de 2022, para uma taxa de 1,25%, se tinha tornado ainda mais provável. "Há uma forte recuperação na economia norueguesa", disse o governador do Norges Bank, Oeystein Olsen, em conferência de imprensa. "É tempo de iniciar uma normalização gradual da política monetária". Após ter contraído 2,5% em 2020, espera-se agora que a economia norueguesa cresça 3,9% em 2021, disse o Banco Central, mais do que os 3,8% que previu há três meses, e verá provavelmente uma expansão de 4,5% no próximo ano, mais forte do que a sua previsão anterior de 4,1%. Voltando as atenções para o mercado cambial, a coroa norueguesa continua a recuperar terreno, beneficiando também da subida dos preços do petróleo. O Eur/Nok transaciona atualmente em mínimos de três meses, à volta das 10,08 coroas.



Após vários meses de ganhos, o Eur/Nok começou a perder terreno em meados de agosto, apresentando agora uma tendência mais bearish para o curto/médio prazo. Contudo, o par aproxima-se do importante suporte psicológico das 10 coroas por euro, o que poderá limitar as perdas do par. Acreditamos que este nível será robusto o suficiente para amparar o par e que uma lateralização em torno ou acima deste poderá ser o que se verificará nos próximos meses. Caso tal não aconteça e o par consiga quebrar em baixa este nível, é aberta a porta para uma descida até às 9,50 coroas.







| Fed sinaliza tapering a partir de novembro; Eur/Usd lateraliza perto dos $1,17

Na última semana, o grande destaque dos últimos dias pertenceu à reunião de política monetária da Fed. A Reserva Federal norte-americana manteve a política monetária inalterada na reunião de ontem, algo já esperado pelo mercado. A taxa de juro diretora permanece num intervalo de 0% a 0,25% e o ritmo do programa de QE em $120 mil milhões por mês. O principal destaque do encontro passou pela indicação de que o processo de tapering (que consiste no corte do ritmo de compras de ativos) poderá ter início "em breve", possivelmente em novembro, embora exista divisão entre os membros, completando o processo em meados de 2022, altura em que projeta um início da subida das taxas de juros (ver gráfico). Com estas medidas, a FED apresenta uma postura um pouco mais hawkish, numa altura em que prevê que a inflação atinja 4,2% este ano, mais do dobro da sua meta, e, portanto, está a posicionar-se face a esta situação. Esta ação deverá ser lenta, com as projeções dos membros a apontarem para que ascenda a 1% em 2023, face ao atual intervalo de 0% a 0,25%. As restantes projeções apontam para uma inflação de 2,2% em 2022 e de 2,3% em 2,3%. A instituição vê ainda a taxa de desemprego recuar para 3,8% em 2022 e 3,5% em 2023, enquanto aponta para um crescimento do PIB de 3,8% e 2,5% em 2022 e 2023, respetivamente. Em território europeu, as restrições colocadas para combater a pandemia terão limitado o crescimento das empresas da Zona Euro este mês. O PMI Compósito da IHS Markit recuou para 56,1 em setembro, o que representa um mínimo de cinco meses, tendo registado 59,0 em agosto. Embora tenha ficado acima dos 50 níveis que separam o crescimento da contração pelo sétimo mês consecutivo, ficou abaixo das estimativas de 58,5.



A nível técnico, o Eur/Usd não registou grandes variações ao longo da última semana, continuando a testar de forma regular o suporte dos $1,17. Tendo em conta esta tendência e o sinal de venda do MACD, as perspetivas para o par para o curto-prazo sinalizam uma quebra em baixa a este nível, o que abriria a porta a uma descida até aos $1,16. Caso tal não aconteça e o suporte dos $1,17 prove ser robusto o suficiente, poderá continuar-se a verificar uma lateralização entre os $1,17 e $1,18 ao longo da próxima semana.







| Petróleo em máximos de mês e meio

Os preços do petróleo voltaram a registar uma variação semanal positiva, de mais de 1%, o que representa a terceira semana consecutiva de ganhos. Os preços da matéria-prima foram impulsionados sobretudo pelo aumento da procura do combustível, assim como a queda nos inventários de crude dos EUA, à medida que a produção no país ainda não foi totalmente restabelecida na região offshore do Golfo do México depois da passagem dos furacões Ida e Nicholas. As reservas norte-americanas de crude recuaram em 3,5 milhões de barris na última passada, para 413,96 milhões de barris – o nível mais baixo desde outubro de 2018. Destaque também para as taxas de utilização das refinarias da Costa Leste dos EUA, que aumentaram para 93% no mesmo período - máximos desde maio de 2019 - segundo revelado pela IEA.



Tecnicamente, com os ganhos desta semana, o crude começa a apresentar uma perspetiva cada vez mais bullish, tendo ressaltado no suporte dos $70/barril. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD, apoiam esta perspetiva, sendo esperado que o petróleo realize um teste à resistência dos $75/barril no curtíssimo-prazo.







| Ouro atingiu mínimos de 5 semanas

Os preços do ouro voltaram a registar uma semana de quedas, ainda que de forma mais ligeira, atingindo mínimos de 5 semanas. Os receios de que a crise no Evergrande atinja proporções semelhantes à do Lehman Brothers, o banco de investimento norte-americano que implodiu em 2008, até impulsionaram os ganhos do ouro no início da semana. Contudo, a decisão da Reserva Federal dos EUA de manter por agora os juros e o atual ritmo de compra de ativos resultaram numa queda nos preços no meio e final da semana. O ambiente de menor aversão ao risco a partir do meio da semana também contribuiu para as quedas dos preços do ouro.



Tecnicamente, com as perdas das últimas semanas, o ouro apresenta uma perspetiva bearish para o curto-prazo, principalmente após ter quebrado em baixa o suporte dos $1750/onça. Os indicadores técnicos suportam esta perspetiva, com o MACD a apresentar um forte sinal de venda. É esperado que o ouro continue a recuar no curto-prazo, com a próxima resistência a situar-se nos $1700/onça.







