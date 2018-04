Comentário de Mark Carney pressiona libra em baixa

Eur/Usd permanece em consolidação, mas testa linha de tendência ascendente

Crude inicia a semana em alta, mas acaba a corrigir

Ouro recua com expectativa de aumento das taxas de juros nos EUA

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

Após Mark Carney, governador do Bank of England, ter anunciado que a subida das taxas de juro por parte da instituição em maio, apesar de provável, não era uma certeza, as suas declarações causaram uma desvalorização acentuada na libra face à divisa europeia. A libra registou uma queda de cerca de 0.80% em apenas 30 minutos, tendo atingido mínimos nos £0.8790. Entretanto, a divisa britânica conseguiu recuperar algum terreno para valores próximos do suporte dos 0.8750. Para além disso, com os dados dos salários a serem revistos em baixa face ao esperado no Reino Unido e, consequentemente, a pressionar menos a inflação em alta, a esperança de que as taxas de juros aumentem dissipou-se um pouco, algo que se confirmou com a queda da inflação de 2.7% verificados em fevereiro para 2.5% em março.Tecnicamente, o câmbio testou novamente o limite inferior do canal descendente de médio prazo, perto dos £0.8620, tendo ressaltado em alta. No gráfico diário, quer o Estocástico, quer o MACD, através do cruzamento das suas médias móveis, apontam para uma desvalorização da libra face ao euro. Caso a tendência de alta do par se mantenha, poderemos vir a observar um teste ao limite superior do canal e, caso essa barreira seja ultrapassada, à resistência dos £0.9000.Robert Kaplan da Reserva Federal de Dallas e membro da FOMC, prevê um aumento dos salários, uma queda do desemprego e um crescimento sólido para economia norte-americana. Paralelamente, Williams presidente da FED de São Francisco prevê que a inflação nos EUA suba para 2% até ao final do ano. Na última quinta-feira, o diferencial entre os rendimentos das obrigações EUA/Alemanha a 2 anos atingiu o valor mais elevado desde 1989. O spread é explicado pela divergência entre as perspetivas das políticas monetárias entre a FED e o BCE.Numa perspetiva técnica, após o ressalto na linha de tendência ascendente veio a testar novamente a linha superior do triângulo descendente, tendo perdido o momentum em torno dos $1.2400. Como é possível verificar no gráfico diário, o par apresenta máximos relativos cada vez menores e mínimos relativos cada vez mais superiores, indicando que a tendência lateral poderá estar prestes a finalizar, devendo o par, posteriormente, começar um novo viés.Os preços iniciaram a última semana a subir, tendo os analistas justificado como sendo devido aos possíveis problemas com os fornecimentos de petróleo para o Ocidente caso uma guerra na Síria deflagre. No entanto, no final da semana o petróleo acabou por desvalorizar após os comentários de Donald Trump criticando a OPEP, afirmando que os preços estavam artificialmente altos. Segundo a EIA, os inventários de crude caíram 1.1 milhões de barris, mas a produção voltou a subir, tendo atingido os 10.54 milhões bpd.O petróleo segue em alta, tendo renovado máximos de três anos e meio, na última semana, não tendo resistências relevantes próximas. O MACD mantém o sinal de compra, assim como o RSI de 14 períodos. Contudo, o par deverá estar próximo de corrigir da pressão bullish, devendo ser possível com a entrada do par em overbought as médias móveis exponenciais do MACD convergirem, indicando assim uma continuação da correção desta matéria-prima.A cotação do ouro seguiu em baixa registando a primeira queda semanal tendo em conta as últimas três semanas, à medida que aumentam as expectativas de que os Estados Unidos aumentem as suas taxas de juro. Para além disso, o aliviar das tensões políticas na península da Coreia e na Síria teve influência na redução da procura pelo metal. O mercado também mostrou algum alívio pelo facto de os EUA não terem imposto novas exigências ao Japão, após a reunião entre Donald Trump e o primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe.A nível técnico, o metal precioso voltou a testar a zona de resistência dos $1344 - $1355, tendo falhado o referido teste. A cotação da commodity revelou uma tendência de baixa, verificada nos últimos dias, podendo isso traduzir-se num teste à linha de tendência ascendente de curto prazo. Caso a referida linha seja quebrada em baixa, o ouro poderá encontrar algum suporte no nível de retração fibonacci dos 38.2%, próximo dos $1316.