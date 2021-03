Bolsa nacional regressa aos ganhos com apoio do grupo EDP

Leia Também Bolsas em alta após máximos de Wall Street. Atenção voltada para a Fed

empresa de correios divulga as contas do último ano. De acordo com as previsões dos analistas do CaixaBank/BPI os CTT deverão ter registado receitas de 216 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, o que representa um crescimento de 4% face ao período homólogo. Já o EBITDA terá aumentado 11% para 31 milhões de euros.





O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira a valorizar 0,41% para os 4.837,28 pontos, regressando aos ganhos depois da queda registada ontem. No resto da Europa o sentimento é igualmente positivo, com os investidores a olharem para a recuperação económica pós-covid, que levou os índices de Wall Street para novos máximos históricos ontem.O foco dos mercados está na reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos, com Jerome Powell, líder da instituição a ter pela frente a ameaça da subida dos juros do Tesouro do país, que ontem negociaram em máximos de mais de um ano.Por outro lado, é expectável que Powell indique que a subida da inflação serão boas notícias para a economia, numa tentativa de acalmar o nervosismo dos mercados em torno desse ponto.Por cá, duas das nova cotadas que abriram o dia em alta são do grupo EDP, com a casa-mãe a ganhar 0,61% para os 4,784 euros por ação e a EDP Renováveis a subir 0,45% para os 17,76 euros.Entre os ganhos destacam-se também os CTT (1,57%), num dia em que aEm contraciclo está a petrolífera Galp Energia, que vai perdendo 0,47% para os 10,58 euros por ação.