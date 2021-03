Europa avança de olho na recuperação económica. Juros em queda sob efeito do BCE

07h29

Futuros da Europa sorriem antes de encontro da Fed

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar de forma positiva na pré-abertura de sessão desta terça-feira, depois de o otimismo acerca da recuperação económica ter levado os índices de Wall Street a máximos históricos.



As atenções continuam voltadas para a reunião de dois dias de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos, com os investidores focados tanto nas previsões macroeconómicas, como nas decisões que serão tomadas para tentar conter a judia dos juros do Tesouro que ontem tocaram novamente em máximos de mais de um ano.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas da região - avançam 0,3%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,1%, depois de o índice ter renovado novos máximos ontem.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se também de forma positiva com os ganhos a registarem-se no Japão (0,7%), na China (0,8%) e em Hong Kong (0,6%).



No mercado de dívida, os juros do Tesouro nos Estados Unidos aliviaram depois de terem tocado em máximos de mais de um ano ontem, levando a "yield" da Austrália também para uma queda.