A semana em oito gráficos: Queda geral nas bolsas. Petróleo prossegue ganhos

As principais bolsas fecharam a primeira semana de julho com perdas. No caso de Wall Street, a negociação foi de apenas três dias e meio, devido ao feriado do Dia da Independência. As maiores quedas aconteceram na quinta-feira, com os dados da ADP sobre a criação de emprego no setor privado dos EUA a gerarem receios de que a Fed possa prolongar a política monetária mais dura. Lisboa conseguiu, no entanto, limitar as perdas.