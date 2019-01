Ações da Apple afundam mais de 7% após corte nas estimativas de receitas

Numa nota aos acionistas, o CEO Tim Cook reviu em baixa as estimativas para as receitas no primeiro trimestre fiscal de 2019, para 84 mil milhões de dólares.

As ações da Apple estão a afundar no mercado "after-hours" – negociação que decorre após o fecho da sessão regular – depois de o CEO da empresa, Tim Cook, ter enviado uma nota aos acionistas alertando que a Apple vai reportar vendas muito mais fracas do que era esperado, sobretudo devido à desaceleração nas vendas do iPhone e à maior pressão na China.





"Embora tenhamos antecipado alguns desafios nos principais mercados emergentes, não previmos a magnitude da desaceleração económica, particularmente na China", escreveu Cook. "Na verdade, a maior parte da diferença, ao nível das receitas, face ao nosso guidance, ocorreu na China, no iPhone, Mac e iPad".





Antes do anúncio, as ações da Apple foram suspensas, tendo regressado à negociação fora de horas 20 minutos depois com fortes descidas. Nesta altura, os títulos recuam 7,19%.