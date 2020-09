Ações da Sonae Indústria e Capital ajustam à OPA e lideram ganhos

As ações da Sonae Indústria e da Sonae Capital ajustaram ao preço das OPA lançadas pela Efanor no final de julho, com as empresas a destacarem-se na lista das cotadas com melhor desempenho na bolsa portuguesa desde o início de agosto.

