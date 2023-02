Ações de mineira de lítio disparam no "after hours" com rumores de compra pela Tesla

concentrado de espoduménio, que pode ser transformado em hidróxido de lítio, um tipo de metal que alguns fabricantes automóveis - como a Tesla e a BMW - preferem.



As açõres da mineira canadiana Sigma Lithium Corp. dispararam 32,3% na negociação "after hours" do Nasdaq na sexta-feira, após a Bloomberg ter avançado que a Tesla estaria a ponderar comprar a empresa de minas de lítio.Os títulos da empresa canadiana tocaram os 39 dólares, um máximo histórico, após a informação avançada pela agência noticiosa.De acordo com a Bloomberg, a fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk tem falado com potenciais consultores sobre uma oferta. As fontes ouvidas pela Bloomberg referiam que a Sigma Lithium é uma de várias opções no setor mineiro que a Tesla está a explorar para eventualmente passar a internalizar a refinação do metal utilizado nas baterias de automóveis elétricos.A Sigma está a terminar a construção de uma mina de lítio no Brasil, que espera que comece a funcionar já em abril. A mina em questão irá produzirAs ações da Sigma Lithium no Nasdaq quase triplicaram de valor no ano passado.No ano passado, Elon Musk afirmou que a Tesla estava disposta a comprar uma empresa mineira se a produção dos metais para os seus veículos elétricos acelerasse a adoção a nível global de tecnologias com base em energias limpas.A Tesla, tal como outros construtores automóveis, falam frequentemente com companhias mineiras sobre potenciais fornecimentos de lítio e outros metais utilizados na produção de veículos elétricos.Em janeiro, por exemplo, a Tesla assinou um contrato com a Piedmont Lithium para o fornecimento de concentrado de espoduménio a partir de uma mina no Quebeque. O fornecimento deverá começar ainda este ano.A empresa de Musk tem também contratos de fornecimento de níquel, lítio e outros metais usados na produção de automóveis elétricos com várias companhias por todo o mundo.