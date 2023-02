Elon Musk reconquistou o primeiro lugar de homem mais rico do mundo no índice de multimilionários da Bloomberg, depois de, no final do ano passado, ter sido destronado por Bernard Arnaut, presidente do grupo francês dono da Louis Vuitton, dedicado ao mercado de luxo.





A fortuna do CEO da Tesla foi engordada pela valorização das ações da empresa automóvel, as quais subiram quase 70% desde o início do ano, tendo duplicado o seu valor (100%) face ao mínimo intradiário de 6 de janeiro.



Graças a esse movimento dos títulos da fabricante de veículos elétricos, Musk conta assim com um património líquido avaliado em 187,1 mil milhões de dólares (176.36 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).





A fortuna do empresário sul-africano tem assim uma riqueza superior à do líder do império dono da Dior, avaliada pela Bloomberg em 185,3 mil milhões de euros.





Esta segunda-feira, as ações da Tesla escalaram 5,46% para 207,63 dólares por título.