Ações do Twitter disparam 4% com notícia de venda a Musk

As ações do Twitter seguem a valorizar mais de 4%, animadas pelas notícias de que um acordo com Elon Musk deverá ser anunciado ainda hoje.

Os títulos somam 3,11% para 50,445 dólares, tendo já chegado a disparar 4,29% para 51,03 dólares durante os primeiros minutos de negociação. De acordo com a informação divulgada pela Bloomberg, o Twitter deverá anunciar esta segunda-feira um acordo com Elon Musk.

O dono da Tesla ofereceu no início deste mês 54,20 dólares por ação para comprar o Twitter, num negócio avaliado em cerca de 43 mil milhões de dólares. Depois de uma primeira reação negativa à proposta apresentada por Musk, a rede social parece ter-se tornado mais recetiva à oferta, depois do empresário ter garantido que assegurou 46,5 mil milhões de financiamento.

A administração da empresa reuniu-se no domingo para discutir o plano de financiamento de Musk e a sua oferta, segundo adiantou uma fonte próxima da situação à CNBC.

Além da CNBC, também o Wall Street Journal já tinha noticiado que um acordo poderia ser anunciado esta semana, com a Bloomberg e a Reuters a indicarem ambas esta segunda-feira como a data mais provável para este anúncio.

Ainda assim, não foram dados pormenores adicionais sobre as condições em que este acordo poderia ser fechado.