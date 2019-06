Acordo EUA-México mantém ganhos em Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico voltaram a subir, impulsionadas pelo acordo entre os EUA e o México, que levou a que a Casa Branca não impusesse tarifas aduaneiras sobre produtos mexicanos, algo que tinha ameaçado pôr hoje em vigor.

O Dow Jones fechou a somar 0,30% para 26.062,68 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,47% para 2.886,73 pontos - que marcou assim a sua quinta sessão consecutiva a fechar no verde.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,05% para 7.823,17 pontos.

A contribuir para o otimismo dos investidores na sessão desta segunda-feira esteve o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o México, apesar de se manter o impasse na frente comercial entre Washington e Pequim.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor esta segunda-feira, após chegar a entendimento com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório.

Os dois países assinaram uma declaração conjunta, onde o México garantiu que vai tomar "medidas sem precedentes" para conter o fluxo de migrantes centro-americanos que chegam aos Estados Unidos.



Este acordo também sustentou as bolsas europeias neste arranque de semana, se bem que amanhã já possa estar a pesar na negociação do Velho Continente o facto de Trump estar a apontar as armas ao vinho francês e a ameaçar este produto com o espectro de tarifas aduaneiras.