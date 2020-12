Airbnb estreia-se em bolsa a subir 113% e vale mais de 100 mil milhões

Leia Também Airbnb entra em bolsa no meio de crise histórica

As ações da Airbnb estrearam-se esta tarde no Nasdaq a cotar nos 146 dólares, mais do dobro do que o preço de 68 dólares a que foram vendidas na Oferta Pública Inicial (IPO).Esta cotação atribui à plataforma tecnológica de alojamento local uma capitalização bolsista superior a 100 mil milhões de dólares.Nos primeiros minutos de negociação, entretanto, as ações dispararam até aos 165 dólares, o que eleva o valor de mercado da empresa para 115,5 mil milhões.Após esse pico, o preço "arrefeceu" e os títulos terminaram o dia de estreia em bolsa nos 144,71 dólares, uma valorização de 112,81% face aos 68 dólares a que foram colocadas na IPO. A cotação de fecho avalia a empresa ligeiramente acima dos 100 mil milhões de dólares, um valor superior, por exemplo, ao da General Electric.Antes do início da negociação das ações, Brian Chesky, CEO da Airbnb, disse à Bloomberg, a propósito das indicações de que o preço de abertura seria em torno dos 150 dólares, "não sei o que dizer. Sinto-me humilde face a isto".A Airbnb colocou as ações na IPO acima dos 60 dólares de limite que havia indicado na véspera, acabando por arrecadar cerca de 3,5 mil milhões de dólares.(notícia atualizada com a cotação de fecho)