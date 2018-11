Bloomberg

As receitas da Altice Europe caíram 5,5% para 3,4 mil milhões de euros no terceiro trimestre, abaixo dos 3,51 mil milhões de euros esperados pelos analistas. As contas da empresa, apresentadas esta quarta-feira, 22 de Novembro, estão a afectar a negociação em bolsa na sessão desta quinta-feira, 23 de Novembro. As acções já caíram mais de 15% para mínimos de Maio deste ano.

Os títulos da Altice Europe chegaram a cair 15,84% para os 1,7 euros - a maior queda intra-diária desde Agosto -, mas estão agora a cair 11,34% para os 1,791 euros. Em causa estão os resultados do terceiro trimestre divulgados ontem pela empresa.

Por um lado, houve um crescimento dos subscritores de telecomunicações no mercado francês: somou 378 mil subscritores nos tarifários móveis. Por outro lado, essa subida dos subscritores foi feita à custa da oferta de descontos que pesaram nas receitas da empresa.

Os analistas antecipavam receitas de 3,51 mil milhões de euros, mas estas ficaram-se pelos 3,44 mil milhões de euros. Isso teve repercussão no EBITDA: a Altice Europe registou um saldo positivo de 1,3 mil milhões de euros, abaixo dos 1,33 mil milhões de euros estimados pelos analistas.