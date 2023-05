Altri vende 1,34% das ações da Greenvolt fora de bolsa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

num total de

23.154.783 ações, a 6,515 euros por ação.

A Altri anunciou esta terça-feira a intenção de vender 1.866,119 ações que representam 1,34% do capital da Greenvolt. A informação foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A venda vai ser conduzida através de uma colocação privada das ações apenas a investidores qualificados através de um "non-secure exclusive accelerated bookbuilding". O banco Santander é o único coordenador da oferta.Já no passado dia 24 de maio a Altri desfez-se de uma participação de 16,64% na Greenvolt através de um pagamento de um dividendo em espécie aos acionistas,