As ações da AMC – a maior cadeia mundial de cinemas – dispararam mais de 120% na sessão desta quarta-feira, para um máximo histórico de 72,62 dólares, tendo depois perdido algum fôlego e encerrado a somar 95% para 62,55 dólares, o que constitiu um recorde de fecho.

Devido à alta volatilidade, a negociação das ações foi suspensa duas vezes durante a sessão em Wall Street.

A impulsionar os títulos da AMC esteve o anúncio, por parte da empresa norte-americana, de que chegará aos seus novos apoiantes através de uma iniciativa chamada "AMC Investor Connect".

A empresa descreveu esta "conexão com os investidores" como uma forma de colocar a AMC em "comunicação direta" com a sua enorme base de entusiastas e de acionistas individuais.

A AMC, recorde-se, continua a usufruir da popularidade conquistada entre o grupo de investidores que se concentra na plataforma Reddit. As chamadas "meme stocks", grupo onde se inclui a AMC ou a cadeia de lojas de jogos GameStop, têm registado consideráveis subidas desde o arranque do ano – com um exército de pequenos investidores a aumentar a aplicação de dinheiro nestas ações para penalizar os grandes investidores que apostam na sua queda.

A cadeia revelou também hoje que viu a sua base de pequenos acionistas crescer para mais de 3 milhões de titulares nos últimos meses.

"Muitos investidores demonstraram apoio a confiança na AMC. Pretendemos comunicar de forma mais frequente com esses investidores e, de tempos a tempos, oferecer-lhes benefícios especiais nas nossas salas de cinema", declarou hoje o CEO, Adam Aron, em comunicado citado pela CNN.

Entre esses benefícios estarão pacotes gratuitos de pipocas de tamanho XL aos investidores que forem ver o primeiro filme deste verão numa sala da AMC, e entre outras promoções estarão descontos especiais e convites para ante-estreias de filmes.

A ajudar ao impulso das ações está também o facto de a AMC ter anunciado ontem que captou 230,5 milhões de dólares ao vender 8,5 milhões de títulos à Mudrick Capital Management. A Bloomberg, no entanto, avançou que logo após a compra o "hedge fund" [fundo de cobertura de risco] vendeu a totalidade das ações aproveitando a escalada e obtendo ganhos significativos.

A cadeia de cinemas está a tentar regressar ao normal depois de um ano péssimo para a indústria onde opera. A pandemia atingiu de forma especialmente dura as salas de espectáculos, que tiveram de encerrar com os confinamentos, além de que a estreia de muitos filmes teve de ser adiada. Ainda assim, o exército de apoiantes no Reddit permitiu-lhe dar a volta por cima na bolsa.

Essa subida em bolsa permitiu-lhe atingir uma capitalização de mercado – atualmente em 29,67 mil milhões de dólares – que já não se encaixa no Russell 2000, onde está cotada, visto que se trata de um índice para as cotadas de menor capitalização.



(notícia atualizada às 21:04 com a cotação do fecho da sessão)