Analistas alertam: subida da bitcoin é passageira

O impulso que fez a moeda subir de menos de 1 dólar para quase 20.000 dólares entre 2011 e o fim do ano passado acabou e provavelmente não retornará, segundo operadores e analistas que procuram mapear padrões em busca de pistas sobre a direcção dos preços. O motivo é que uma das principais tendências de alta da sua escala logarítmica fracassou, dizem estes especialistas.

Nem mesmo os optimistas em relação às criptomoedas como Charlie Morris, um gestor de fundos da Atlantic House que gere mil milhões de dólares em activos, acreditam num futuro tão brilhante quanto o passado. Activo no mercado desde 2013, Morris disse que os ganhos provavelmente serão mais modestos agora após o declínio de mais de 70% este ano.

"Esta tendência foi óptima, mas quebrou-se", disse Morris, numa carta aos investidores. "A escala de longo prazo mostra que é preciso preparar-se para taxas de retorno menores."

É possível traçar paralelos entre o estouro da bolha do último ano e o fim do boom das dotcom da década de 1990, segundo Paul Day, analista técnico e chefe de futuros e opções da Market Securities Dubai. O Nasdaq Composite Index também afundou quase 80% na altura. Quando finalmente se recuperou e retornou aos patamares anteriores ao colapso, mais de 15 anos depois, muitas das estrelas do começo já não estavam presentes.

"Mesmo que as criptomoedas sobrevivam e as vencedoras se transformem em meios viáveis de troca nos próximos anos, não é possível afirmar que os vencedores já foram criados", disse, por e-mail.

