No espaço de apenas dois meses, a maior criptomoeda do mundo conseguiu, assim, mais do que duplicar de valor, tendo em conta a cotação pouco acima dos 4 mil dólares que registava no final de março. Só desde o início deste mês, quando negociava na casa dos 5 mil dólares, a Bitcoin já valorizou perto de 70%.A contribuir para este movimento está o interesse que tem sido demonstrado por parte de instituições de investimento convencionais. É o caso da Fidelity Investments, que vai começar a permitir que os clientes comprem e vendam criptomoedas, enquanto outras plataformas de negociação já começaram a operar com moedas digitais. Já a operadora de telecomunicações AT&T anunciou que irá permitir aos consumidores que utilizem o processador de pagamento BitPay para saldar as suas contas online.Os especialistas demonstram, ainda assim, preocupação. Os analistas do JPMorgan Chase, por exemplo, apontam que o preço da Bitcoin já terá ultrapassado o seu "valor intrínseco". Outros consideram que o "ponto de viragem" na negociação desta criptomoeda estará "muito perto".Apesar das fortes valorizações que têm sido registadas, a Bitcoin mantém-se muito aquém do pico de 19 mil dólares atingido em 2017.