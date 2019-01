EBA defende que podem ser necessárias novas regras para as criptomoedas

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa) considera que a União Europeia pode ter de criar novas regras para proteger os consumidores dos riscos associados ao mercado das criptomoedas. Isto depois de várias tentativas falhadas de se chegar um consenso quanto à regulação destes ativos.

O regulador refere, num relatório sobre criptomoedas, citado pela Reuters, que estes ativos normalmente ficam de fora das regras financeiras europeias, o que faz com que haja poucos dados sobre esta atividade.

Isto apesar dos esforços dos reguladores para identificarem as instituições financeiras que detêm criptomoedas diretamente, que emprestam dinheiro aceitando criptomoedas como colateral e que trocam as moedas digitais por dinheiro.

De acordo com a EBA, uma análise aprofundada ao custo-benefício pode determinar que medidas são necessárias para regular as "oportunidades e riscos" das criptomoedas e tecnologias relacionadas.

Esta análise, diz, pode avaliar o impacto da atividade das criptomoedas na resiliência do setor financeiro e a ligação entre as moedas digitais e a banca tradicional. Também pode determinar de que forma a energia utilizada na mineração destas divisas penaliza as alterações climáticas, refere a EBA.

O relatório é mais um passo em direção à regulação deste mercado na Europa. Isto numa altura em que ainda não foi possível chegar a um consenso além da monitorização do setor.

Desde 2013 que os reguladores alertam os investidores para as perdas que podem sofrer com as moedas digitais. A bitcoin, por exemplo, tocou um pico de quase 20 mil dólares no final de 2017. Desde então já perdeu três quartos do seu valor – seguindo agora ligeiramente acima dos 4.000 dólares.

Quanto ao valor do mercado, este passou de 830 mil milhões de dólares há um ano para 210 mil milhões de dólares até outubro.