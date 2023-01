Aposta no alumínio e baterias põe Adaro a valorizar mais de 1.500%. É a melhor ação do ano

A Adaro foi a vencedora do ano no mercado acionista mundial, impulsionada principalmente pela subida dos preços do carvão, mas também por aplicar os lucros na diversificação da sua atividade para um modelo mais sustentável.

Aposta no alumínio e baterias põe Adaro a valorizar mais de 1.500%. É a melhor ação do ano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Aposta no alumínio e baterias põe Adaro a valorizar mais de 1.500%. É a melhor ação do ano O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar