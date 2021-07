Apostas dos analistas no PSI-20 vão do retalho à tecnologia passando pela indústria

São quatro as empresas do PSI-20 que apenas recolhem "rating" de compra dos analistas: Sonae, Navigator, Semapa e Novabase. Além destas, a Corticeira Amorim destaca-se com 89% de avaliações positivas.

Apostas dos analistas no PSI-20 vão do retalho à tecnologia passando pela indústria









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.