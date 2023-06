Apple volta a abrir a porta dos três biliões de dólares de valor em bolsa a Wall Street

A Apple tornou-se a primeira cotada em Wall Street a alcançar o patamar dos três biliões de dólares de capitalização bolsista e pela segunda vez na sua história.





A "big tech" segue a valorizar 1,49% para 192,42 dólares por ação. A Apple tem percorrido um "rally", tendo desde o início do ano engordado o seu valor em bolsa com mais 900 mil milhões de dólares, ao valorizar 47,67%.





Nos últimos dias a expectativa tem sido grande em torno desta possibilidade, tendo se tornado mais próxima desta realidade esta quinta-feira, quando a empresa fundada por Tim Cook fechou a sessão com um "capital market" de 2,9 biliões de dólares.









As tecnológicas estão em alta, tendo o Nasdaq Composite escalado 31,57% desde o início do ano, bastante acima da subida de 15,46% do S&P 500 e a valorização de apenas 3,59% do industrial Dow Jones.





No caso concreto da Apple, o investimento é motivado pela solidez da contabilidade da empresa e pela posição competitiva da tecnológica no mercado.





"Os investidores não estão a ser imprudentes, mas porque a [Apple] está a executar uma estratégia de negócios que funciona. O plano para arrecadar ganhos está a funcionar e o plano de atração dos consumidores também", considera Jonathan Curtis, diretor do departamento de gestão de portefólio do Franklin Equity group, citado pela Bloomberg.





Em 2022, a tecnológica já tinha atingido a marca dos três biliões de dólares durante a sessão, mas não conseguiu fechar dentro deste patamar, o que acabou por atirar as ações para uma tendência negativa, cujas perdas foram apagadas pelo "rally" deste ano.