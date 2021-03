Archegos, o fenómeno “Lehman” que ninguém viu

O alarme começou a soar quando grandes blocos de ações de várias empresas começaram a ser despejados no mercado no valor de milhares de milhões de dólares. Contas feitas, em poucas horas na sexta-feira passada foram dadas ordens no valor de 20 mil milhões de dólares, sem qualquer razão conhecida para este fenómeno. A explicação chegaria durante o fim de semana: sem capacidade para reforçar as margens

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...