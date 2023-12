As três prendas no “sapatinho” do BCP ao entrar no Stoxx 600

Há três reis magos que se apresentam quando uma cotada entra no Stoxx 600. Os seus presentes passam por um reforço da imagem, por maior liquidez e ainda pelo ingresso em produtos de gestão passiva que replicam índices. No próximo dia 18 de dezembro, o BCP candidata-se a estas prendas., com o regresso do banco ao índice quatro anos depois.





...