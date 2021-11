Asteck consegue mais-valias de quase 900 milhões com Jerónimo Martins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O investimento na Jerónimo Martins revelou-se um bom negócio para a Asteck, que pertence à “holding” do setor petrolífero Heerema. A empresa, que entrou no capital da retalhista portuguesa em 2007 ao comprar uma posição de 10%, saiu definitivamente do capital da companhia esta semana, após vender a participação de 5% que ainda detinha na empresa – tinha vendido os primeiros 5% em 2013. Contas feitas, nestes dois negó

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...