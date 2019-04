Aumento do emprego e avanços na frente comercial dão ganhos a Wall Street

O Dow Jones segue a somar 0,29%, para 26.460,35 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avança 0,25% para 2.886,12 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,28%, para 7.913,66 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a ser impulsionadas pelos novos dados económicos, que revelaram que o emprego em março nos EUA aumentou mais do que o previsto.

O número de contratações aumentou em 196.000 no mês passado, divulgou o Departamento norte-americano do Trabalho. A estimativa média dos economistas inquiridos pela Bloomberg apontava para um incremento de 177.000 postos de trabalho.

A taxa de desemprego, por seu lado, manteve-se em torno de mínimos de 49 anos, nos 3,8%.

"Num panorama mais alargado, um mercado laboral robusto é um bom sinal para a economia, mas a baixa inflação também é atrativa para os mercados financeiros. Por isso, estamos numa situação favorável", comentou à Bloomberg um estratega da Nikko Asset Management, John Vail.

Por outro lado, a indicação de avanços nas conversações entre Washington e Pequim também está a animar os mercados.

As negociações comerciais entre os EUA e a China foram retomadas na quarta-feira, dia em que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, se deslocou a Washington com a sua delegação. O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou ontem que as conversações estavam "a decorrer muito bem", assinando que nas próximas quatro semanas poderá ser assinado o acordo.

Também o presidente chinês, Xi Jinping, declarou que tinham sido feitos "progressos substanciais" nesta frente.