Aviso da SEC trava “boom” dos SPAC em Wall Street

O aviso da SEC marcou uma inversão neste segmento, que atravessava um movimento histórico, com as estreias em bolsa de SPAC a registarem uma contração no segundo trimestre do ano

Aviso da SEC trava “boom” dos SPAC em Wall Street









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.