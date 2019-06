Bancos preparados para "celebrar como se fosse 1995"

As bolsas norte-americanas ganharam terreno na sessão desta terça-feira, com ganhos superiores a 2% - no caso do S&P 500 foi a maior subida desde 30 de janeiro; já o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu sair de território de correção e o Dow Jones não vivia uma sessão tão boa desde meados de fevereiro.

A contribuir para este entusiasmo, e a fazer esquecer por momentos os receios em torno das fricções comerciais, esteve o facto de os analistas começarem a acreditar que a Reserva Federal vai interromper a sua política de normalização de juros iniciada em finais de 2015 – e que já levou a nove subidas da taxa diretora –, podendo mesmo vir a decidir-se por uma descida ainda este ano.

O presidente da Fed de St. Louis, James Bullard, admitiu que poderá ser preciso reduzir em "breve" os juros nos EUA devido à persistente baixa inflação e a um potencial abrandamento económico como consequência da guerra comercial.

Em seguida, o presidente do banco central americano, Jerome Powell, garantiu que a Fed está preparada para apoiar a economia dos EUA, o que foi lido como havendo margem para baixar os juros em caso de necessidade.

Foi o suficiente para dar novo ânimo às bolsas – movimento também registado nos mercados acionistas europeus.



As cotadas do ramo financeiro foram as que mais se destacaram nas subidas de hoje em Wall Street, com os maiores bancos a festejarem depois de o analista Mike Mayo do Wells Fargo ter dito que o setor está pronto para "celebrar como se fosse 1995" se houver uma descida dos juros.





E o desempenho desta terça-feira deu já umas luzes sobre este possível cenário. O Citigroup disparou 5,22%, a maior subida intradiária desde 4 de janeiro, e o Bank of America escalou 4,65% - desde 16 de janeiro que não resgistava um acréscimo tão expressivo.