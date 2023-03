Bankinter leva Socimi com ativos de 1.200 milhões para bolsa de Paris

l Economista, o que pode alavancar o crescimento do seu portefólio e expandir-se.

A Socimi, o equivalente às Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) em Portugal, detida pelo Bankinter e dedicada à logística, deverá entrar em bolsa na Euronext Access Paris em junho, segundo o jornal espanhol EA Socimi Bankinter Logística é gerida pela Valfondo e a operação de entrada em bolsa conta com a assessoria da VGM Advisory Partners. A empresa terá como acionistas clientes de Private Banking do Bankinter, bem como clientes institucionais também do banco liderado por María Dolores Dancausa.Por seu lado, o Bankinter comprometeu-se a converter-se no principal acionista da empresa com uma participação de 6,4%. Já a Valfondo, por agora, detém uma posição de 5%.De acordo com fontes do setor ao jornal, a empresa considerou inicialmente a cotação no BME Growth espanhol, contudo a limitação de capitalização desse mercado - se a empresa exceder mil milhões de euros saltará diretamente para o mercado contínuo - fê-la optar pela Euronext Access Paris.A socimi detinha ativos no valor bruto de 1.200 milhões de euros no final de 2022, embora tenha projetos em desenvolvimento que nos próximos meses vão acrescentar valor ao portefólio.Além disso, a entrada em bolsa também vai facilitar a expansão para outros países, sendo que a sociedade já entrou, há cerca de meio ano, em Portugal.Em outubro, a Socimi assinou o primeiro projeto internacional, ao comprar um terreno com uma superfície de 414.000 metros quadrados e uma área arrendável de 147.000 metros quadrados em Lisboa para proósitos de logística, marcando a maior operação logística da última década em Portugal.Além disso, a empresa já chegou a um acordo com a francesa Leroy Merlin para a construção de um edifício de 105.500 m2 neste local, que se tornará o centro de distribuição logística nacional da multinacional francesa.