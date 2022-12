Montepino vai construir a maior plataforma logística do país para a Leroy Merlin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A espanhola Montepino chegou a acordo com a Leroy Merlin para construir a maior plataforma de logística em Portugal para a multinacional francesa de bricolage, de materiais para construção e jardinagem, que dali fará o centro de distribuição de materiais a nível nacional.



Em comunicado a empresa diz que as obras vão arrancar em janeiro e o imóvel deverá entrar em funcionamento em novembro de 2024.



Este projeto que é o maior investimento em logística da década em Portugal, marca a entrada da Montepino no país que, também pela primeira vez, investe fora de Espanha. A empresa é gerida pelo fundo Valfondo e é uma das maiores proprietárias de logística em Espanha.



Os terrenos foram comprados pelo Valfondo em outubro depois de se ter aliado ao Bankinter para fechar a transação com o valor de 150 milhões de euros. Os terrenos pertenciam ao Novo Banco, revelou ao Negócios, na altura, a Montepino.



O terreno comprado pelo Valfondo e pelo Bankinter tem uma área de quase meio milhão de metros quadrados (414 mil metros quadrados) e fica junto à plataforma logística de Lisboa Norte, em Castanheira do Ribatejo. No entanto, o edifício que vai ser construído para a Leroy Merlin vai ter uma área de 105.500 mil metros quadrados.



O terreno fica junto ao cruzamento da autoestrada A1 de Lisboa ao Porto, em Castanheira do Ribatejo, próximo da plataforma logística de Lisboa onde está concentrado mais de 60% do parque logístico da capital e mais de 80% do parque logístico em Portugal.



Nesta localização há ainda ligação à autoestrada A10 que liga Lisboa a Espanha e ao Algarve.