Bayer planeia cortar dividendo em 95% para pagar dívida

A redução em curso do dividendo deverá permitir à empresa poupar cerca de 2,3 mil milhões de euros em cada um dos próximos três anos, segundo as contas da Jefferies numa nota a que a Bloomberg teve acesso. Ainda assim o analista Charlie Bentley afirma que tal não deverá ser suficiente e que são necessárias mais "ações estratégicas" para restaurar o balanço da companhia.



A Bayer já prometeu despender de cerca de 16 mil milhões de dólares para chegar a acordo com milhares de queixosos norte-americanos que alegam que o Roundup causou cancro. A empresa insiste que o herbicida é seguro.

A Bayer planeia reduzir em 95% o seu dividendo, num esforço para pagar um elevado montante de dívida. A empresa tem estado em rota de recuperação depois de um conjunto de processos em tribunal devido aos impactos negativos do herbicida Roundup nos consumidores.O Roundup é produzido pela Monsanto, uma empresa adquirida pela farmacêutica há cinco anos por 63 mil milhões de dólares.A Bayer vai, por isso, apresentar um plano aos investidores para oferecer 11 cêntimos por ação relativos aos resultados do ano fiscal de 2023. Esta é uma diferença significativa face aos 2,4 euros pagos em 2022.Esta nova política, em que a empresa pretende pagar o menor dividendo legalmente possível nos próximos três anos, é uma nova tentativa do CEO, Bill Anderson, para tentar recuperar a companhia.O responsável máximo da farmacêutica já tem a decorrer mudanças operacionais para acelerar o processo de tomada de decisão e reduzir a força de trabalho em milhares de trabalhadores, segundo noticia a Bloomberg. A estratégia estará também a ser revista.A Bayer endividou-se de forma significativa com a compra da Monsanto em 2018, a fabricante do herbicida Roundup. No final de setembro a farmacêutica tinha cerca de 38,7 mil milhões de euros em dívida.