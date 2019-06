BCE também ajuda aos ganhos em Wall Street na véspera da decisão da Fed

Os mercados acionistas dos Estados Unidos arrancaram a sessão com ganhos acima de 0,5%, depois de as palavras de Draghi terem reforçado o otimismo dos investidores em relação à postura mais acomodatícia dos bancos centrais.

As bolsas dos Estados Unidos abriram em alta esta terça-feira, 18 de junho, animados pelo discurso desta manhã do presidente do BCE, Mario Draghi, que reforçou a expectativa de que também a Reserva Federal assumirá uma postura mais acomodatícia.