BCP e Sonae arrastam bolsa nacional para o vermelho

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a cair 0,04% para os 5.263,52 pontos. São cinco as cotadas a subir, quatro a descer, e nove as inalteradas.



Na Europa as principais praças dividem-se entre o verde e o vermelho. O Brexit continua a dominar a agenda do Velho Continente, depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May ter confirmado que pediu à União Europeia a extensão do prazo de saída do Reino Unido do bloco europeu até 30 de junho, de modo a que o parlamento britânico consiga chegar a acordo para aprovar um documento que oficialize o Brexit. May rejeitou assim a vontade de Bruxelas, que considerava preferencial um adiamento mais longo.



Do outro lado do oceano, a Reserva Federal dos Estados Unidos decidiu, tal como se esperava, manter os juros diretores no atual intervalo entre 2,25% e 2,5%. Este ano já não deve haver subidas, podendo um novo aumento acontecer só em 2020. O banco central falou de desaceleração da economia dos Estados Unidos, o que está a ser mal recebido pelos investidores.

Por cá, o BCP é o "peso pesado" a penalizar a bolsa nacional. O banco liderado por Miguel Maya cede 0,92% para os 22,71 cêntimos.

Em destaque no vermelho está também a Sonae, que desce 0,46% para os 97 cêntimos na primeira sessão após a apresentação de resultados. A Sonae SGPS fechou 2018 com um resultado líquido de 222 milhões de euros, valor que representa um aumento de 33,7% face ao exercício anterior, mas fica abaixo da estimativa do CaixaBank BPI (284 milhões de euros).



A travar maiores perdas estão outras cotadas de peso. A galp lidera os ganhos ao somar 0,56% para os 14,49 euros, num dia em que o petróleo mantém a trajetória ascendente após ter alcançado máximos de quatro meses na última sessão. A EDP também empresta alguma força ao índice, ao subir 0,33% para os 3,34 euros.