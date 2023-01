BCP comanda PSI para mais longa série de ganhos desde 2013

O PSI deu esta quinta-feira continuidade ao arranque 100% positivo em 2023 e somou a nona sessão consecutiva no verde, algo inédito desde outubro de 2013. A última vez que tal sucedeu, Passos Coelho era primeiro-ministro, Cavaco Silva era o inquilino do Palácio de Belém e Ricardo Salgado, liderava o BES, sendo ainda o "dono disto tudo".O PSI avançou 1,21%, para os 6.041,64 pontos, máximos de quatro meses.Das 15 cotadas do índice nacional, 12fecharam em alta e três encerraram no vermelho.O BCP liderou os ganhos ao escalar 5,03%, para os 0,1858 euros, o valor mais elevado desde junho.A "dar gás" ao índice estiveram também a EDP, com uma subida de 1,95%, para os 4,924 euros, e a Galp, que avançou 1,71%, até aos 12,815 euros. Ainda na energia, a EDP Renováveis ganhou 0,93%, para 21,77 euros, enquanto a Greenvolt e a REN valorizaram 0,77% e 0,59%, respetivamente.A impedir maior subida no PSI, a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, caiu 1,22%, fechando nos 21,12 euros. A dona do Pingo Doce divulga esta tarde os dados das vendas preliminares em 2022, com os analistas da Bloomberg a anteciparem uma redução nas margens da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos.CTT e Corticeira Amorim, com quedas d e0,62% e 0,23%, respetivamente, foram as outras cotadas a terminar o dia no vermelho.No setor do papel, a Altri subiu 1,89% - a terceira maior valorização do dia - para os 5,025 euros, enquanto a Navigator ganhou 0,12%, fechando nos 3,47 euros.