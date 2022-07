BCP dá gás a bolsa de Lisboa. Banco valoriza perto de 2%

Leia Também CTT e BCP comandam ganhos na Bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quarta-feira com um ganho tímido de 0,17%, com o PSI nos 5.986,93 pontos e com sete empresas a subir, outras sete a descer e uma (a Semapa) inalterada face à cotação da sessão anterior.A cotada que mais puxa pelo principal índice português é o BCP, que avança à volta de 2% (1,97%), acompanhando os ganhos do setor a nível europeu.Já na terça-feira o banco liderado por Miguel Maya tinha sido uma das estrelas da sessão, impulsionado pela possibilidade de o BCE vir a aumentar as taxas de juro diretoras em 50 pontos base - o que beneficiaria os bancos - na reunião desta quinta-feira. O sentimento positivo mantém-se esta manhã.Com um bom desempenho estão também os CTT, a valorizar 1,57%, e estendendo os ganhos da sessão passada, quando foi a empresa com a maior subida, após ter sido divulgado o novo modelo de fixação de preços dos correios, que entrará em vigor no próximo ano.De resto, pelos pesos pesados, EDP Renováveis (0,92%), EDP (0,36%) e Galp Energia (0,35%) negoceiam a verde. Já a cotada com maior peso no PSI, a Jerónimo Martins, está na linha de água, com uma queda ligeira de 0,09%.A liderar as perdas está a Altri, a descer 2,04%, depois de o Bestinver Securities reduzido o preço-alvo das ações da papeleira de 4,43 euros para 3,95 euros. Na abertura os títulos valiam 6,01 euros.Também a REN caía 1,98%, depois de o RBC Capital Markets ter colocado a recomendação da cotada em "underperform" por acreditar que as contas da empresa serão impactas pela inflação e a alta dos juros.Desta forma, a bolsa portuguesa acompanha o sentimento dominante nas principais praças europeias, que negoceiam a verde a esta hora. O Stoxx 600 - índice de referência e que agregas as maiores empresas do bloco - avança 0,42%.Notícia atualizada às 08h32.