BCP e Galp sobem mais de 2% e dão ganhos ao PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quarta-feira, 3 de junho, com o PSI-20 a valorizar 1,07% para 4.605,83 pontos, com apenas uma cotada em queda, a EDP Renováveis.





A praça portuguesa acompanha, desta forma, os ganhos das principais congéneres europeias, animadas pela reabertura das economias, que dá esperança aos investidores de uma recuperação económica mais rápida do que o previsto anteriormente.





Esse otimismo acaba por anular alguns riscos no horizonte, como o agravamento das tensões entre os Estados Unidos e a China, que poderá pôr em causa o acordo comercial alcançado no início deste ano.





As bolsas europeias estão todas a subir mais de 1%, depois de já ontem o índice de referência para a região, o Stoxx600, ter renovado máximos de março.





Por cá, o BCP e a Galp são das cotadas que mais contribuem para os ganhos. O banco liderado por Miguel Maya, que ontem disparou 10%, está a valorizar 2,53% para 11,34 cêntimos, enquanto a petrolífera soma 2,14% para 11,95 euros, beneficiando dos ganhos do petróleo nos mercados internacionais.





A perspetiva de que a OPEP vai estender os cortes na produção está a motivar valorizações nos preços do petróleo, que já superou os 40 dólares em Londres pela primeira vez em três meses.





Ainda na energia, a EDP ganha 0,89% para 4,325 euros e a EDP Renováveis perde 0,81% para 12,28 euros.





A contribuir para os ganhos estão também a Nos e as cotadas do setor da pasta e do papel. A operadora avança 1,01% para 4,012 euros, a Navigator soma 1,39% para 2,336 euros e a Semapa ganha 1,04% 8,78 euros.