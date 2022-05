BCP e Greenvolt dão brilho à bolsa nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com exceção da praça madrilena. O Stoxx 600 atingiu máximos de mais de três semanas, reduzindo assim a sua perda mensal, depois de a China anunciar que vai aliviar algumas das restrições decorrentes do controlo da pandemia, o que devolveu aos investidores algum apetite pelo risco.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 0,87%, para 6.294,98 pontos, com 11 cotadas no verde e 4 no vermelho.

O título que mais sustentou o índice de referência nacional foi o BCP, a somar 3,14% para 19,4 cêntimos, num dia em que a restante banca europeia também valorizou.

A Keefe Bruyette & Woods elevou o "price-target" do BCP para 26 cêntimos, pelo que espera uma valorização de mais de 30%.





Na energia, a Greenvolt destacou-se nos ganhos, com um pulo de 2,89% para 7,47 euros.

Também a Galp subiu, num dia de valorização dos preços do petróleo, fechando a crescer 1,03% para 12,285 euros.





Já a Nos somou 0,15% para 3,972 euros, no dia em que o Citi reviu em alta o preço-alvo da operadora – mas que lhe confere, ainda assim, um potencial de desvalorização de 3,36%. Desde o início do ano, a Nos acumula uma subida de cerca de 15% em bolsa.

A travar maiores ganhos esteve a EDP, que recuou 0,02% para 4,717 euros, mas a cotada que mais terreno perdeu foi a REN, ao cair 0,85% para 2,915 euros.