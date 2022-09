BCP sustenta bolsa de Lisboa no verde

a primeira incursão da petrolífera nas renováveis, mas que redundou num enorme fracasso.



A Ventinveste tem em carteira apenas o Parque Eólico de Vale Grande, em Arganil, com capacidade instalada de 12,3 megawatts (MW).



A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo, à semelhança das principais praças europeias, que se prepararam para uma subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu, que ao que tudo indica será de 75 pontos base.Nos primeiros minutos de negociação, o PSI valoriza 0,23% para 5.951,33 pontos, com nove cotadas no verde, cinco no vermelho e uma inalterada, a Semapa.O título que mais ganha no principal índice nacional é o BCP, que pula 1,46%, é a única cotada que sobe acima de 1%. O banco liderado por Miguel Maya é acompanhado no pódio pela maior cotada da bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins, a subir 0,72% e a Altri, a somar 0,57%.Ainda a registar ganhos está a Galp, que depois de dois dias em terreno negativo e a penalizar fortemente o índice, avança agora 0,19%. Isto, após ter anunciado a compra integral da Ventinveste, um consórcio que detinha com a Martifer e que marcou em 2007