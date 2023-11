BCP ganha quase 4% para máximos de cinco anos. Bolsa de Lisboa avança 1%

6.323,35

3,66

0,3002

22,08

0,933

3,105

A bolsa de Lisboa fechou em alta, com a época de resultados do terceiro trimestre a marcar as negociações. O BCP liderou os ganhos no PSI, enquanto a EDP Renováveis impediu ganhos mais expressivos.O PSI somou 1,06% parapontos. O banco liderado por Miguel Maya avançou% paraeuros, voltando a negociar acima de 0,30 euros por ação, o que não acontecia desde maio de 2018.Os resultados do BCP deram ânimo ao JP Morgan Chase, que não só reviu em alta o preço-alvo para o banco como estima agora que um crescimento médio dos lucros da instituição financeira de 9% entre 2023 e 2025.Entre os restantes pesos-pesados do índice que fecharam no verde esteve também a Jerónimo Martins, que ganhou 1,38% paraeuros, enquanto a concorrente Sonae subiu 0,43% paraeuros.A Galp beneficiou da subida dos preços do petróleo e somou 0,84% para 14,33 euros. A Mota-Engil valorizou 1,14% paraeuros, a Nos valorizou 0,69% para 3,478 euros e a Greenvolt 0,16% para 6,32 euros.Apesar de a EDP ter valorizado 0,63% para 3,995 euros, a EDP Renováveis fechou no vermelho. As ações deslizaram 0,07% para 15,18 euros, depois de o Mediobanca ter cortado o "target" no rescaldo da apresentação de resultados No papel e pasta de papel, o dia foi também negativo. A Navigator cedeu 0,21% para 3,752 euros, a Semapa recuou 0,15 % para 13,34 euros e a Altri perdeu 0,61% para 4,54 euros. Corticeira Amorim (-0,65%), CTT (-0,42%) e REN (-0,2%) também fecharam no vermelho.