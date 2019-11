BCP negoceia abaixo dos 0,2 euros após decisão do Supremo Tribunal polaco

O BCP está a ceder para mínimos de outubro, no dia em que o Supremo Tribunal se pronunciou sobre um processo relacionado com a conversão de empréstimos concedidos em francos suíços para zlótis.

O Supremo Tribunal polaco emitiu esta quinta-fiera, 28 de novembro, o seu primeiro parecer num processo relacionado com a conversão de créditos concedidos em francos suíços. A instituição deu luz verde para que os empréstimos sejam convertidos para zlótis às taxas de juro originais, que são inferiores às atualmente praticadas.



E, neste contexto, as ações dos bancos polacos, que têm este tipo de créditos em carteira, estão a ressentir-se. A ligação a Portugal faz-se através do Bank Millennium, detido em mais de 50% pelo BCP, com as ações na bolsa polaca a cederem 3,27% para 5,62 euros, depois de já terem estado a descer mais de 4%.

Este ambiente também está a pesar na negociação do BCP, cujos títulos estão a ceder 2,98% para 0,1989 euros, tendo também já chegado a perder mais de 3%. As ações do BCP negoceiam assim abaixo dos 0,2 euros pela primeira vez desde 23 de outubro.

A decisão do Supremo Tribunal refere-se a um processo contra o Bank Pekao, não tendo, por isso, jurisdição em relação aos restantes processos, mas poderá servir de referência para casos que estão a ser decididos em instâncias mais baixas.

O Supremo Tribunal considera que retirar as cláusulas abusivas do contrato - nomeadamente as condições da conversão das divisas - em questão não faz com que o contrato tenha de ser anulado, obrigando à elaboração de um novo contrato. O que significa que poderão somente ser retiradas as cláusulas abusivas mantendo as restantes condições. E esta era uma decisão receada pelos bancos.

"Tendo em consideração todo o acordo, o montante em francos suíços é apenas uma camuflagem que não merece proteção", refere o Tribunal citado pela Bloomberg.

A decisão do Supremo Tribunal determina que os créditos sejam convertidos para zlótis mantendo as condições de juros que foram determinadas aquando da celebração do contrato em francos suíços. Este é o "pior cenário" para a banca, considera o analista do Ipopema, Lukasz Janczak, citado pela Bloomberg.





"Enquanto podemos assistir a vereditos diferentes no futuro, a decisão de hoje deve funcionar como um alerta dos riscos judiciais para os investidores nos bancos polacos", numa altura em que ainda se aguarda por decisões judiciais e por se conhecerem as provisões que os bancos terão fazer para acomodar os custos destes processos, realça o mesmo analista, que salienta que ainda poderão ser determinadas várias orientações sobre estes processos.