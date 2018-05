BCP puxa pelo PSI-20, mas Lisboa não resiste à Jerónimo Martins

O BCP, como "peso pesado" da bolsa nacional, puxa o índice para o verde, embora a Jerónimo Martins pese no sentido oposto. Os CTT abrem em alta, no dia em que apresentam os resultados, já depois do fecho.

O principal índice da bolsa nacional abriu em alta ligeira, de 0,04% para os 5.514,59 pontos, com onze cotadas a subir, quatro inalteradas e três a cair, invertendo para terreno negativo nos primeiros minutos de negociação.





Na Europa, o Stoxx 600 mostra tendência positiva, ao somar 0,08%, com o empurrão do sector das matérias primas. Nos mercados internacionais, destaque para a multinacional Apple, que apresentou resultados acima das estimativas esta terça-feira, já depois do fecho, o que está a impulsionar o sector tecnológico."Numa primeira fase, a decisões dos investidores europeus será ditada pelos resultados da Apple, dado o peso e a influência que esta empresa tem no setor tecnológico americano, que tem sido o motor do rally em Wall Street", escrevem os analistas do BPI na nota de research emitida esta manhã.



Em Lisboa, o BCP puxa pelo índice nacional, com uma valorização de 0,32% para os 27,9 cêntimos. Destaque também para os CTT, que, no dia em que irão apresentar os resultados, abrem a valorizar 0,29% para os 3,064 euros. As estimativas do CaixaBank BPI Research apontam para receitas no valor de 172 milhões de euros, o que significa uma queda de 3% face ao mesmo período do ano anterior. Segundo os mesmos analistas, o EBITDA deverá descer 29% para os 20 milhões de euros e o resultado líquido ver uma redução de 48% para os 7 milhões de euros.



Ainda com nota positiva, a EDP Renováveis, que sobe 0,19% para os 7,975 euros, no dia em que a cotada distribui os dividendos pelos accionistas. Já as restantes energéticas resvalam para terreno negativo. A EDP liderada por António Mexia mostra uma queda de 0,36% para os 3,065 por acção, a Galp cede 0,41% para os 14,48 euros e a RENE cai 0,61% para os 2,596 euros. No mercado do petróleo o sentimento é positivo, com o barril de Brent, referência para a Europa, a valorizar 0,49% para os 73,49 dólares.





A travar maiores ganhos está a Jerónimo Martins, que quebra 0,41% para os 14,48 euros. A retalhista de Soares dos Santos voltou às perdas desde esta segunda-feira, depois das sessões em terreno positivo que se seguiram à apresentação de resultados.



(Notícia actualizada às 08:37)