BCP regista melhor ciclo de ganhos desde janeiro de 2018

As ações do Banco Comercial Português estão a viver o melhor ciclo de ganhos na bolsa portuguesa desde janeiro do ano passado. Os títulos concluíram hoje a quinta semana consecutiva de ganhos (neste período subiram 14%), o que já não acontecia há um ano e meio.