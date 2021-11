BCP segura Lisboa na linha de água. PSI-20% sobe 0,04%

A sessão desta quarta-feira arrancou com o principal índice um pouco acima da linha de água. Das 19 cotas do PSI-20, cinco subiam 10 desciam e quatro mantinham-se inalteradas. Na primeira hora da negociação, Jerónimo Martins ultrapassou liderança do BCP.

O BCP liderava os ganhos, a subir 0,50%; seguido da Greenvolt, que apreciava 0,46%. A s



ubsidiária das energias renováveis da Altri anunciou ontem os seus resultados trimestrais, com um disparo de 45% nos lucros, para os 6,5 milhões de euros, no terceiro trimestre deste ano. A Jerónimo Martins, esta manhã, arrancou a negociação a perder 0,18% mas rapidamente assumiu a liderança dos ganhos, valorizando 1,46%. A cotada do retalho - depos de vários dias a bater recordes, - ontem afundou 11,08%, para os 19,22 euros, na pior queda desde finais de julho de 2014, após a Asteck, o segundo maior acionista da empresa, ter vendido os 5% que detinha.



Já a Ibersol é a cotada que mais cai, a descer 1,57%, seguida da REN, que recua 0,60% e dos CTT, que caem 0,23%.



Lisboa está alinhada com o resto da Europa, maioriariamente pintada a verde. Espanha é a única praça que destoa, a cair 0,28%. O índice Stoxx 600, que agrega as principais empresas europeias, arrancou a sessão desta quarta-feira a subir 0,13%.







Notícia atualizada A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira um pouco acima da linha de água com o PSI-20 a valorizar 0,04%, para os 5656,70 pontos. Das 19 cotadas do principal índice português, cinco subiam, dez desciam e quatro mantinham-se inalteradas nos primeiros minutos da negociação.O BCP liderava os ganhos, a subir 0,50%; seguido da Greenvolt, que apreciava 0,46%. A sTambém a EDP Renováveis está a valorizar 0,44%, ao contrário da EDP, que regista um ligeiro recuo de 0,04%, um pouco menor que o da Galp, que desvaloriza 0,16%.Já a Ibersol é a cotada que mais cai, a descer 1,57%, seguida da REN, que recua 0,60% e dos CTT, que caem 0,23%.Notícia atualizada Saber mais BCP Lisboa Bolsa de Lisboa PSI-20

