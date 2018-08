Benfica duplica de valor até Agosto. Altri e Luz Saúde no “top” da bolsa

O Benfica é a estrela no mercado bolsista nacional desde o início do ano. As acções da SAD encarnada duplicaram de valor até Agosto, num "ranking" que também é ocupado pela Luz Saúde e Altri.

O Benfica é a estrela no mercado nacional. As acções da SAD encarnada duplicaram de valor desde o início do ano e alcançaram o primeiro lugar no pódio das empresas que mais valorizaram. Um "top" que inclui também a Luz Saúde e a Altri.

As acções do clube da luz valorizaram 104,35% até ao final do mês de Agosto, ajudando o índice geral a registar ganhos de 7,88%. Um desempenho que reflecte, também, o facto de o Benfica ter conseguido apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões depois de ter vencido o PAOK na Grécia. Apenas na sessão que se seguiu a esta vitória, os títulos ganharam 22,32%, subindo para máximos de Abril de 2014.





O clube da Luz lidera não só os ganhos do ano, mas também do mês. Para a SAD do Benfica, Agosto foi o melhor mês desde Janeiro de 2015. Só neste período, os títulos subiram 39,88%.





Em segundo lugar no "ranking" das cotadas que mais subiram desde o arranque do ano surge a Luz Saúde. A empresa já valorizou 83,61%, num ano marcado por alguns eventos de relevo para esta cotada, nomeadamente a decisão dos seus maiores accionistas de retirá-la de bolsa.

Foi em Abril que a Fosun e a Fidelidade aprovaram em assembleia-geral extraordinária, por uma maioria de 98,799% do capital social, a perda da qualidade de sociedade aberta da Luz Saúde, que ditou a saída de bolsa e exclusão do mercado regulamentado.

Em terceiro lugar está a Altri. A empresa avança 53,75% até Agosto. Já quando se analisa apenas o desempenho das cotadas incluídas no índice de referência, o PSI-20, a papeleira sobe para primeiro lugar. Além da empresa co-liderada por Paulo Fernandes e por João Borges de Oliveira, também as energéticas se destacam pela positiva, com EDP, EDP Renováveis e Galp Energia a registarem ganhos entre 13% e 21%.

Impresa entre as maiores quedas. Acções caem quase 30%

Enquanto o Benfica, a Luz Saúde e a Altri lideram os ganhos do ano no índice geral, a Impresa está do lado oposto, depois da Imobiliária Grão-Pará (-73,2%) e da Orey Antunes (-37,85%). A empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão já caiu 28,07%, num período marcado pela venda das revistas do grupo, no âmbito do processo de reestruturação.





Também os CTT estão a passar por uma reestruturação estratégica. E apesar de terem registado um mês favorável (11,6%), estão a cair 4,25% desde o início do ano. A empresa liderada por Francisco Lacerda garantiu, em Maio, que este plano, iniciado no primeiro trimestre de 2018, "está a superar as projecções iniciais, tendo já contribuído positivamente para a estrutura da despesa". E garantiu que não será necessário mexer nas metas.