Benfica garante 43 milhões com vitória em Salónica

O Benfica derrotou os gregos do PAOK por 4-1, garantindo desta forma o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ao vencer este "play-off", os encarnados encaixam de imediato 42,9 milhões de euros, um montante relevante para o Benfica garantir que a manutenção das contas da SAD longe do "vermelho".

Com a alteração da modalidade de atribuição de prémios da champions, nunca uma equipa portuguesa tinha disputado um valor tão alto num só jogo.

Após o empate na Luz (1-1), o Benfica estava obrigado a vencer ou empatar com golos no jogo desta noite em Salónica. O desafio até começou mal, com um golo dos gregos nos primeiros minutos, mas os encarnados deram a volta ainda na primeira parte e dilataram a vantagem no segundo tempo.

O Benfica vai agora disputar a fase de grupos, o que acontece pelo nono ano consecutivo, onde tem lugar garantido no Pote 2. O Porto, que vai integrar o Pote 1, também vai receber um montante acima de 40 milhões de euros.

Na fase de grupos, casa vitória dá aos clubes 2,7 milhões de euros.

As acções da SAD do Benfica reagiram de forma positiva quando o clube português eliminou os turcos do Fenerbahçe e garantiu a disputa do "play-off". Desde o início do ano as acções da SAD encarnada acumulam uma valorização de 94,78% este ano. Esta quarta-feira valorizaram 4,19% para 2,24 euros, igualando assim o valor mais elevado desde Maio de 2014.