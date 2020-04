O BNP Paribas Asset Management reduziu a sua posição na Jerónimo Martins para 1,976%, ficando abaixo do limiar de 2% necessário para deter uma participação qualificada, foi hoje comunicado ao mercado.

Antes desta operação, o banco detinha 2,0058% da dona do Pingo Doce.



Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Jerónimo Martins cederam 3,13% para 15,50 euros.





"O BNP Paribas Asset Management Holding S.A. comunicou à Jerónimo Martins que, a 02 de abril de 2020, alienou direitos de voto, ficando abaixo do limite de participação de 2%", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Assim, a instituição financeira passou a deter 1,976% de direitos de voto associados a ações da Jerónimo Martins.