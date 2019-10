Boeing e J&J afundam mais de 6% e pressionam Wall Street

As bolsas norte-americanas fecharam a semana em terreno negativo, pressionadas pelos dados económicos que confirmam a travagem económica da China e notícias negativas para a Boeing e Johnson & Johnson.

Penalizado por estas duas cotadas, o Dow Jones foi o índice mais pressionado, com uma queda de 0,95% para 26.770,2 pontos. O Nasdaq desvalorizou 0,83% para 8.089,54 pontos e o S&P 500 recuou 0,39% para 2.986,20 pontos. O S&P 500 atingiu ontem um máximo de três semanas e ficou a cerca de 1% de atingir máximos históricos.

Apesar do saldo negativo esta sexta-feira, na semana os índices norte-americanos ganharam terreno, impulsionados pela época de resultados das cotadas norte-americanas relativas ao terceiro trimestre deste ano. Os números dos lucros e receitas têm ficado maioritariamente acima das estimativas dos analistas, o que tem animado a negociação bolsista. A banca tem sido o exemplo disso, nomeadamente ontem com a divulgação dos resultados do Morgan Stanley.



Contudo, hoje os investidores deram relevância aos dados económicos que chegaram da China. A segunda maior economia do mundo viu o PIB desacelerar para um crescimento de 6% no terceiro trimestre, após um crescimento de 6,2% no segundo trimestre. A procura interna da economia chinesa está arrefecida, mas houve melhorias na produção industrial e nas vendas no retalho.