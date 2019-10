Relação EUA-China dá força a Wall Street, mas Boeing trava maiores ganhos

A semana começou de forma positiva para as principais bolsas de Wall Street, com as esperanças de progresso na relação entre os EUA e a China a impulsionar. No entanto, a queda da Boeing está a gerar alguns receios.

Wall Street abriu a sessão desta segunda-feira, dia 21 de outubro, em alta, apoiado pela convicção dos investidores de que haverá algum progresso nas relações comerciais entre os EUA e a China.





Este otimismo está a ser sustentado pelos comentários do vice-primeiro-ministro da China, Liu He, que disse no sábado que Pequim ia voltar a trabalhar em conjunto com Washington para limar as arestas do acordo parcial entre ambos. As duas partes devem voltar a reunir-se a meio de novembro.